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Появились первые изображения Samsung Galaxy Note 20 5G

Текст:   Богдан Бобров
10.03.2020,  
14:40
Фото: LetsGoDigital Фото: LetsGoDigital
Фото: LetsGoDigital

Перед стартом продаж флагманской линейки Samsung Galaxy S20 дизайнеры портала LetsGoDigital представили свое видение того, как может выглядеть другой топовый девайс от корейского производителя - Galaxy Note 20 5G.

Galaxy Note 20 5G. Фото: LetsGoDigital

На представленных рендерах модель больше всего похожа на Note 9 и не имеет почти ничего общего со смартфонами Galaxy S20.

Авторы изображений предполагают, что в следующей версии девайса стилус получит дополнительные функции.

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Стоит отметить, что данные изображения не претендуют на официальность. По большей части они основаны на фантазии создателей, так как в Samsung пока еще не делали никаких заявлений о старте разработки Galaxy Note 20.

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