Появились первые изображения Samsung Galaxy Note 20 5G

Перед стартом продаж флагманской линейки Samsung Galaxy S20 дизайнеры портала LetsGoDigital представили свое видение того, как может выглядеть другой топовый девайс от корейского производителя - Galaxy Note 20 5G.

Galaxy Note 20 5G. Фото: LetsGoDigital

На представленных рендерах модель больше всего похожа на Note 9 и не имеет почти ничего общего со смартфонами Galaxy S20.

Авторы изображений предполагают, что в следующей версии девайса стилус получит дополнительные функции.

Стоит отметить, что данные изображения не претендуют на официальность. По большей части они основаны на фантазии создателей, так как в Samsung пока еще не делали никаких заявлений о старте разработки Galaxy Note 20.