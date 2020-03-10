Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Выступая в нижней палате парламента, глава государства вновь повторил свою позицию: если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, такие изменения должны вступить в силу сразу же после их опубликования, и Госдума должна получить расширенные полномочия незамедлительно.

Действующий ее состав имеет полное право на это. "Все юридические легитимные основания для этого есть", - уверен Путин.

- Разумеется, в конечном итоге, это ваше решение, но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную Думу, - заявил президент.