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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Динамо" одолело "Спартак" в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина

Текст: Илья Соболев
Московское "Динамо" снова вышло вперед в серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против "Спартака". В пятом матче противостояния "бело-голубые" одолели принципиального соперника со счетом 4:1.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Впервые в этой серии матч начался с безголевого периода. В предыдущих четырех играх стартовые 20-минутки ни разу не обходились хотя бы без одной заброшенной шайбы. Однако теперь обе команды предпочли не форсировать события: все-таки с каждым матчем цена ошибки в плей-офф становится все выше. Как следствие, камера для поцелуев, непременный атрибут современности, то и дело выхватывала на трибунах скучающие лица. Кстати, должен доложить, что на пятом матче главной серии Западной конференции, аншлага не было. По крайней мере, визуально свободных мест на арене хватало. Что удивительно, учитывая то, как искрометно разворачиваются события в этом противостоянии.

Фото: РИА Новости
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Но вернемся к тому, что происходило на льду. Первая серьезная вспышка активности "красно-белых" пришлась на середину периода, когда на скамейку штрафников отправился лидер "Динамо" Вадим Шипачев, и "Спартак" получил численное преимущество. Разыгрывали лишнего гости неплохо: самый верный момент упустил Робин Ганзл, не сумевший попасть в створ фактически с "пятака". Под самый занавес первой трети большинство получили и "бело-голубые", но "Спартак" тоже выстоял.

В перерыве приглашенная кавер-группа энергично исполнила несколько хитов, но музыка если кого-то и взбодрила, то только не хоккеистов. Во втором периоде картина не сильно изменилась. На 26-й минуте "Спартак" схватил удаление по редчайшему поводу: Александр Хохлачев не вышел на процедуру вбрасывания. Впрочем, подарком "Динамо" не воспользовалось.

А вот гости как будто активизировались, наконец-то вняв своему фан-сектору с галерки, бесконечно твердившему "Вперед, "Спартак"!" На 31-й минуте Илья Зубов с Каспарсом Даугавиньшем выскочили практически два в одного, но первый так и не сумел отдать точную передачу на второго.

И все-таки счет в матче открыли хозяева. Подопечным Владимира Крикунова удалась классная комбинация: за две минуты до перерыва Дмитрий Яшкин выкатился из-за ворот и отдал передачу на дальнюю штангу, где уже дежурил Шипачев - 1:0.

Даже жаль, что это произошло в самой концовке периода. Гол вскрыл игру: тот же "Спартак" едва не сравнял счет в ответной атаке, но шайба попала в перекладину. А потом прозвучала сирена. Впрочем, подопечные Олега Знарка импульс сохранили, и едва игра после перерыва возобновилась, понеслись в атаку. На 45-й минуте шайба все-таки оказалась в динамовских воротах, но перед этим спартаковский нападающий атаковал голкипера "бело-голубых" Александра Еременко. В чем судьи быстро разобрались с помощью видеопросмотра и гол не засчитали.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Спартак" вернулся к штурму, но, увлекшись, прозевал еще один разящий выпад соперника. В результате 40-летний Максим Афиногенов оказался прямо перед голкипером "красно-белых" Никитой Беспаловым и отправил ему шайбу между щитков - 2:0.

За четыре минуты до конца основного времени штраф получил динамовец Семен Панкратов. Знарок тут же взял тайм-аут, по итогам которого было принято решение снять вратаря. Так спартаковцы оказались вшестером против четырех хоккеистов "Динамо". "Бело-голубые" сумели отбиться только ценой еще одного удаления: на скамейку штрафников отправился Дмитрий Яшкин. Получив двукратное численное превосходство - шесть против троих - гости почти сразу его использовали. Цели достиг бросок Патрика Херсли - 1:2. До очередного чудесного камбэка "Спартаку" не хватило совсем немного. Все испортил неточный пас Хохлачева: шайбу перехватил Игорь Полыгалов и отправил ее в пустые ворота - 3:1. И уже меньше чем за минуту до сирены точку поставил едва не ставший антигероем Яшкин - 4:1.

Таким образом, "Динамо" вышло вперед в серии со "Спартаком" - 3-2. Следующий матч в этом противостоянии пройдет в четверг, 12 марта.

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