Пассажиры такси могут подкрепить свою жалобу и фотографиями неопрятного салона или заляпанного грязью кузова. Для этого нужно установить на мобильник приложение "Помощник Москвы", а в разделе "Обращения" выбрать тему "Проблемы в такси". "Департамент транспорта будет обрабатывать все сообщения. Сначала специалисты выяснят, кому принадлежит автомобиль, затем передадут информацию агрегаторам с требованием отключить от системы и провести проверку обработки. После устранения недостатков автомобиль снова подключат к системе заказов", - рассказали в пресс-службе дептранса.
В конце недели Роспотребнадзор также призвал владельцев таксопарков операторов каршеринга проводить ежедневную дезинфекцию автомобилей хлорактивными и кислородоактивными средствами для профилактики распространения коронавируса. Хорошо, если этому последуют все компании, но проверить исполнение предписания сложно, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков: "Если автомобиль чистый, то визуально не определишь, проводилась в салоне дезинфекция или нет. Получается, что уборка остается на совести владельцев таксопарков и операторов сервисов краткосрочной аренды авто".