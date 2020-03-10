Увидеть у подъезда начищенную до блеска машину такси или снять авто каршеринга в идеальном состоянии - большая редкость. Да, по договору таксисты обязаны следить за порядком в салоне авто, но вместо этого, "отбив" смену, они могут спокойно заночевать в машине, а с утра пораньше встретить пассажиров неприятным запахом, пылью и грязью. Весной, когда начинается сезон гриппа и ОРВИ, в таком транспорте ездить не только неприятно, но и может быть опасно. Роспотребнадзор призвал москвичей не мириться с этим, а звонить на "горячую линию" Московского транспорта 8 (495) 539-54-54, добавляя 3210 с мобильного телефона.

Пассажиры такси могут подкрепить свою жалобу и фотографиями неопрятного салона или заляпанного грязью кузова. Для этого нужно установить на мобильник приложение "Помощник Москвы", а в разделе "Обращения" выбрать тему "Проблемы в такси". "Департамент транспорта будет обрабатывать все сообщения. Сначала специалисты выяснят, кому принадлежит автомобиль, затем передадут информацию агрегаторам с требованием отключить от системы и провести проверку обработки. После устранения недостатков автомобиль снова подключат к системе заказов", - рассказали в пресс-службе дептранса.

В конце недели Роспотребнадзор также призвал владельцев таксопарков операторов каршеринга проводить ежедневную дезинфекцию автомобилей хлорактивными и кислородоактивными средствами для профилактики распространения коронавируса. Хорошо, если этому последуют все компании, но проверить исполнение предписания сложно, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков: "Если автомобиль чистый, то визуально не определишь, проводилась в салоне дезинфекция или нет. Получается, что уборка остается на совести владельцев таксопарков и операторов сервисов краткосрочной аренды авто".