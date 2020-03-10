Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.03.2020 22:41
Рубрика: Транспорт

Мыла мало

Грязное такси или машина каршеринга? Звоните!
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 51 (8105)
Увидеть у подъезда начищенную до блеска машину такси или снять авто каршеринга в идеальном состоянии - большая редкость. Да, по договору таксисты обязаны следить за порядком в салоне авто, но вместо этого, "отбив" смену, они могут спокойно заночевать в машине, а с утра пораньше встретить пассажиров неприятным запахом, пылью и грязью. Весной, когда начинается сезон гриппа и ОРВИ, в таком транспорте ездить не только неприятно, но и может быть опасно. Роспотребнадзор призвал москвичей не мириться с этим, а звонить на "горячую линию" Московского транспорта 8 (495) 539-54-54, добавляя 3210 с мобильного телефона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажиры такси могут подкрепить свою жалобу и фотографиями неопрятного салона или заляпанного грязью кузова. Для этого нужно установить на мобильник приложение "Помощник Москвы", а в разделе "Обращения" выбрать тему "Проблемы в такси". "Департамент транспорта будет обрабатывать все сообщения. Сначала специалисты выяснят, кому принадлежит автомобиль, затем передадут информацию агрегаторам с требованием отключить от системы и провести проверку обработки. После устранения недостатков автомобиль снова подключат к системе заказов", - рассказали в пресс-службе дептранса.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
"Яндекс. Такси" введет рейтинг пассажиров

В конце недели Роспотребнадзор также призвал владельцев таксопарков операторов каршеринга проводить ежедневную дезинфекцию автомобилей хлорактивными и кислородоактивными средствами для профилактики распространения коронавируса. Хорошо, если этому последуют все компании, но проверить исполнение предписания сложно, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков: "Если автомобиль чистый, то визуально не определишь, проводилась в салоне дезинфекция или нет. Получается, что уборка остается на совести владельцев таксопарков и операторов сервисов краткосрочной аренды авто".