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10.03.2020 07:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые экономически здоровые регионы России

Замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат и активность строительного сектора - все это в 2019 году повлияло на улучшение экономического здоровья российских регионов. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Фото: iStock
Названы регионы с московскими зарплатами

Наилучшую динамику показала Сахалинская область, которая вплотную приблизилась к Москве, пишут "Известия". Эксперты объясняют это тем, что регион богат сырьем, а это влияет не только на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции. Кроме того, на Сахалине растут реальные доходы населения и доходы консолидированного бюджета, отсутствует госдолг, развивается розничная торговля.

Подчеркивается, что по итогам минувшего года, лидерами рейтинга экономического здоровья стали регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий).

Между тем, реальные (с поправкой на инфляцию) денежные доходы населения за 2019 год выросли в 2/3 регионов, снизились в 28 регионах, в среднем по стране они увеличились на 1,5%. Такие данные распространил Росстат. Среди регионов, где реальные доходы выросли больше всего - Дагестан (на 5,1%), Тверская область (4,7%), Москва и Владимирская область (4,7%), Тюменская область (3,4%). Наиболее сильно показатель упал в Республике Крым (на 2,7%) и Севастополе (2,2%), Кабардино-Балкарии (2,4%), Бурятии (1,8%).

Экономика Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама ЦФО Москва ЦФО Московская область ДФО Сахалинская область УрФО Тюменская область УрФО ЯНАО

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