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10.03.2020 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовский суд заключил под стражу задержанного накануне 35-летнего жителя Котовска. Мужчину подозревают в причастности к исчезновению 13-летней девочки.

Напомним, школьница из села Бокино пропала вечером 7 марта: пошла вечером на дискотеку в Дом культуры и не вернулась. Два дня ее искали более 600 человек: полицейские, спасатели, односельчане и волонтеры из отряда "Лиза Алерт".

Фото: УМВД по Костромской области
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9 марта был задержан автомобилист из соседнего Котовска. По версии следствия, мужчина сбил возвращавшуюся домой девочку и, решив, что она погибла, отвез тело к водоему и сбросил в воду.

- Подозреваемый арестован на месяц и 28 дней, - сообщила "РГ" представитель управления СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Во вторник к поискам пропавшей подключились водолазы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Тело девочки еще не найдено.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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