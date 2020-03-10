Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы

Тамбовский суд заключил под стражу задержанного накануне 35-летнего жителя Котовска. Мужчину подозревают в причастности к исчезновению 13-летней девочки.

Напомним, школьница из села Бокино пропала вечером 7 марта: пошла вечером на дискотеку в Дом культуры и не вернулась. Два дня ее искали более 600 человек: полицейские, спасатели, односельчане и волонтеры из отряда "Лиза Алерт".

9 марта был задержан автомобилист из соседнего Котовска. По версии следствия, мужчина сбил возвращавшуюся домой девочку и, решив, что она погибла, отвез тело к водоему и сбросил в воду.

- Подозреваемый арестован на месяц и 28 дней, - сообщила "РГ" представитель управления СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Во вторник к поискам пропавшей подключились водолазы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Тело девочки еще не найдено.