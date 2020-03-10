Как рассказали в Свердловском райсуде Костромы, с иском об оспаривании завещания к ним обратилась сестра недавно умершей женщины. Истица заявила, что надеялась вступить в права наследования на дом, квартиру и земельный участок, которые принадлежали ее одинокой сестре. Однако после похорон на встрече у нотариуса выяснилось, что все имущество покойной унаследовали не сестра покойной со своей дочерью, а приют для бездомных собак "Право на жизнь".

Обращаясь с иском в суд, сестра покойной указала, что завещанием нарушены ее права и законные интересы как наследника. По ее мнению, из-за онкологического заболевания и принятия назначенных препаратов при составлении завещания сестра не отдавала отчета своим действиям. При этом медицинскую помощь женщине оказывала соседка, которая работает в том самом приюте для животных. Истица уверена, что в болезненном состоянии после курсов химиотерапии ее сестра могла попасть под чужое влияние. А нотариус этого якобы то ли случайно, то ли специально не заметил.

Однако допрошенная в суде нотариус Ирина Кузьмицкая пояснила, что при удостоверении спорного завещания у нее не возникло сомнений в дееспособности завещателя. А ухаживавшая за больной соседка из приюта пояснила, что не имела никакой личной заинтересованности в исходе дела.

В итоге судья не нашла обстоятельств, которые бы заставили ее усомниться в добросовестности действий нотариуса, и отказала истице в удовлетворении требований.

"Доказательств, свидетельствующих о наличии у наследодателя порока воли на момент составления завещания, отсутствия у нее свободного волеизъявления на передачу принадлежащего ей имущества после смерти суду представлено не было", - говорится в судебном решении.

В удовлетворении иска было отказано в полном объеме. Решение было обжаловано истицей в Костромском облсуде, но и он оставил его без изменения. Судебное решение в итоге вступило в законную силу.

Стоит отметить, что, пока шла борьба за наследство, по счетам за дом и квартиру никто не платил. Следовательно, приюту достались и внушительные долги по коммуналке.

В приюте сообщили, что планируют использовать полученное наследство, чтобы купить землю для содержания на ней животных. Сейчас "Право на жизнь" базируется на арендованной территории.

В этой истории просматривается и определенная тенденция наших дней. Оспаривание воли человека после его смерти в последние годы стало профильным занятием для многих юридических контор и отдельных адвокатов. Точной статистики, сколько всего слушалось процессов, когда потенциальные наследники, пошли в суды с требованием отменить завещание, не существует. Но судебная практика свидетельствует - едва ли не каждое второе завещание пытаются оспорить.

При жизни человек волен завещать все, что нажил, любому гражданину или организации. Те все и получат, даже если у завещателя есть прямые наследники - дети, супруг, родители. Исключение составят те близкие, которых умерший содержал, - пожилые люди, несовершеннолетние, инвалиды. Они, если не согласны с завещанием, должны обратиться в суд. И если докажут, что завещатель их содержал при жизни, могут получить часть наследства. Но полностью отменить завещание и им будет невозможно.

Другое дело, если человек действительно был так болен, что, подписывая завещание, не отдавал отчета своим действиям. По закону, вместо нотариуса может выступить доктор, если человек пишет завещание в больнице. Но это редкое исключение.

Большинство же обиженных наследников практикуют одну схему - завещатель не понимал, что подписывает, потому что принимал сильнодействующие лекарства, или тяжело болел, или находился в совсем преклонном возрасте. Или - все вместе. Такие судебные процессы длительны по времени и обходятся претенденту на наследство в круглую сумму. Шанс на победу дают медицинские документы - карточки, выписки, заключения врачей с соответствующими пометками. Самые дорогие документы - из психоневрологических диспансеров.

Но и при отсутствии таких бумаг многие адвокаты обещают выиграть в подобных спорах, предлагая заключение неких экспертов, которые по одной лишь медицинской карте без всяких диагнозов докажут суду, что завещатель был недееспособен. Помогут им в этом тщательно подобранные показания свидетелей, которые видели, что с завещателем было что-то не так.

Суд одного из районов Подмосковья умудрился признать незаконным завещание пожилого учителя, который был здоров и преподавал детям до последнего своего дня. А иск с требованием отменить завещание истица подала спустя одиннадцать лет после его смерти. Судилась годы. И победила...