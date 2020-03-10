Почему в Якутске были уничтожены 200 собак и кошек

В Якутске разгорается скандал, связанный с уничтожением 200 собак и кошек, содержавшихся в пункте передержки безнадзорных животных.

Контейнер с убитыми животными обнаружили проникшие на территорию приюта зоозащитники. Видеозапись с шокирующими кадрами и соответствующими комментариями быстро разошлась по социальным сетям.

Первым под критику попала мэр города Сардана Авксентьева, поскольку в последнее время не единожды поднимала проблему нехватки средств на содержание безнадзорных собак. Ее обвинили в том, что она дала указание перебить питомцев ради экономии денег. Однако мэр обвинения опровергла, официально заявив, что никаких указаний на этот счет не давала и не могла давать: решение принимает ветеринарное ведомство, не подконтрольное муниципальным властям.

В управлении ветеринарии Якутии подтвердили: действительно, животных усыпили специалисты этой службы, чтобы не допустить распространения в городе чрезвычайно опасной для людей инфекции. Как они объяснили, в конце февраля в пункт передержки был доставлен очередной отловленный бродячий пес. Собачка выглядела неважно, и ее определили в теплое помещение, где содержались еще около двухсот животных. Но даже в тепле она протянула лишь несколько дней. Анализы отобранных проб показали, что собака была больна бешенством. В приюте сразу ввели карантин, а затем в течение двух дней специалисты усыпили 153 собаки и 48 кошек, содержавшихся в одном помещении с инфицированной. Тех постояльцев, которые содержатся в будках на улице и не могли контактировать с больным псом, ветеринары не тронули.

Зоозащитники вскрыли и засняли контейнер, в который со всего города собирали животных, сбитых машинами и погибших от других несчастий

Специалисты подчеркивают: это была крайне необходимая и предусмотренная для таких случаев законом мера. Ведь речь идет о неизлечимом заболевании почти со 100-процентным смертельным исходом.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой предстоит выяснить, насколько оправданным было столь массовое усыпление собак и кошек. Ведет проверку и полиция, в которую обратились зоозащитники и глава городской администрации. Не исключено, что туда будет направлено и третье заявление - в отношении самих зоозащитников, прорвавшихся на территорию закрытого на карантин приюта.

- По факту проникновения в карантинную зону посторонних лиц руководство пункта передержки животных будет вынуждено обратиться в правоохранительные органы, поскольку эти действия нарушают проведение противоэпизоотических мероприятий и угрожают дальнейшим распространением болезни, - подчеркнул пресс-секретарь управления ветеринарии Петр Неймохов.

Тем более эта история начала с подачи зоозащитников обрастать домыслами. Уже звучат заявления о том, что собак не усыпляли инъекциями, а убивали садистскими методами. Действительно, судя по видеоролику, некоторые трупы животных изувечены. Но как выяснилось, на территории пункта передержки находятся два контейнера. Зоозащитники вскрыли и засняли тот, в который со всего города собирали для утилизации животных, сбитых машинами и погибших от других несчастных случаев.

Тем временем

Во вторник благотворительный фонд защиты животных "Белый Бим" провел в Якутске акцию "Свеча для маленького друга". Свечу зажгли у памятника бездомной собаке, установленного на перекрестке в центре города. "Судя по комментариям в сети Интернет, в Якутске очень многие за отстрел и убийства… Акцией скорби "Свеча для маленького друга" покажем, что это не так! Якутяне добры и сострадательны, мы любим животных..." - написали организаторы акции в Instagram.