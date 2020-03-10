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10.03.2020 07:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного законодательства, законодательства об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Фото: iStock
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Напомним, 9 марта проникшие на территорию пункта передержки зоозащитники обнаружили там контейнер с множеством убитых животных. Видеозапись с шокирующими кадрами быстро разошлась по социальным сетям. В частности говорилось, что мэр города Сардана Авксентьева якобы распорядилась истребить собак и кошек в целях экономии средств на их содержание.

Однако градоначальница заявила, что никаких указаний на этот счет не давала и не могла давать, поскольку это не входит в ее компетенцию. Более того, глава муниципалитета отметила, что по факту обнаружения трупов собак она сама обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора Якутска.

Как выяснилось, 3 марта в пункте передержки была выявлена собака, инфицированная бешенством. В приюте сразу был введен карантин. Как отметили в региональном департаменте ветеринарии, поскольку эта собака непосредственно контактировала с животными, находящимися там, и могла их заразить, приняты меры по недопущению распространения смертельно опасного заболевания.

"Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, могли заразиться от инфицированной особи 153 собаки и 48 кошек, которые были подвергнуты эвтаназии в течение двух дней ветеринарными специалистами", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо прокуратуры, проверку законности умерщвления такого количества животных проводит полиция. Также по поручению главы республики Айсена Николаева будет создана комиссия с участием представителей общественности и СМИ, которая тоже займется выяснением причин и обстоятельств произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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