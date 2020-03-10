Что подстерегает покупателя машины на вторичном рынке

Купить автомобиль, который находится в залоге, сейчас не проблема. Проблема в том, что делать потом. И еще - как избежать покупки такой машины. История автовладельца из Перми наглядно демонстрирует все опасности приобретения автомобиля на вторичном рынке. Он остался и без машины, и без денег. Причем, по всей видимости, этому посодействовали сотрудники ГИБДД.

При покупке машины необходимо сверять номера с документами. А потом лучше идти к нотариусу. Фото: Владимир Саяпин/ ТАСС

Житель Перми Малик Шаймухаметов в 2010 году купил на авторынке подержанную "Хонду". Ее владелица Ирина Воробьева заверила покупателя, что машина чистая, не в розыске и не в залоге. Сомнения вызвал паспорт технического средства. Точнее - отсутствие его оригинала. В наличии был только дубликат. Но Воробьева пояснила, что потеряла документы.

Шаймухаметов переписал VIN-код, указанный в ПТС, и по нему проверил автомобиль. Никакого криминала обнаружено не было.

- Отдал я Воробьевой пятьсот тысяч рублей, подписали договор купли-продажи и расстались, - рассказывает Малик Шаймухаметов. - Машину я брал для сына, он ее и оформлял в ГИБДД.

При регистрации сотрудники полиции, как полагается, осмотрели автомобиль, сверили номера, никаких нарушений не обнаружили, и сын Малика начал ездить на "Хонде".

Через три года он попал в аварию, машину отдали в ремонт. И вот тут возникли проблемы. Специалисты официального дилера сообщили, что VIN-код в ПТС неверный. У автомобилей "Хонда" он начинается с букв JHMCL…, а у них было указано JYMCL… . Владелец "Хонды" бросился в ГИБДД.

Там, ему объяснили, что при выдаче дубликата ПТС произошла ошибка, сработал "человеческий фактор", вот буквы и попутали. Бывает.

Но когда проверили номер с правильной буквой, то оказалось, что купленный автомобиль находится в залоге у банка. А заложила его предыдущая владелица Ирина Воробьева под полученный кредит. Также выяснилось, что оригинал ПТС все это время находился в банке.

Воробьева взятый кредит не вернула, а судебные приставы изъяли автомобиль у Шаймухаметова.

- В действиях Воробьевой явное мошенничество, - говорит Алексей Цуканов, адвокат Шаймухаметова. - Мы начали работу, чтобы ее привлечь за это к ответственности. А также взыскать деньги, заплаченные за машину.

Если на момент заключения договора купли-продажи машина не числилась в реестре залогов, то ни один банк не сможет ее отобрать

По заявлениям Шаймухаметова, за семь прошедших с той поры лет - с 2012 до 2018 год - было вынесено 19 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Пермская полиция, похоже, не желала видеть в поступке своих сотрудников состава преступления.

И только после многочисленных жалоб в разные инстанции, дело возбудили и Воробьеву осудили по части третьей статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере". Она получила три года лишения свободы, но с отсрочкой исполнения приговора, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Таким образом, мошенница осталась на свободе. А вот деньги Шаймухаметову никто возвращать не собирается. У Воробьевой, оказалось, имущества никакого нет.

И вот тут обратили внимание на то, откуда же в ПТС появилась та самая неправильная буква, благодаря которой автомобиль был успешно продан. Внимание обратил следователь во время работы по делу Воробьевой. Он написал рапорт, где указал, что "в действиях неустановленных должностных лиц МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю содержатся признаки преступления статьи 292 УК РФ - служебный подлог".

Схема вырисовывалась следующая. Некий сотрудник ГИБДД осмотрел машину и выдал владелице дубликат ПТС. Заодно машина была снята с учета. Потом машину ставил на учет новый владелец. И некий сотрудник ГИБДД не заметил разницы в VIN между указанным в ПТС и набитым на машине. Если один раз проглядели - это ошибка. А если два раза - это по меньшей мере подозрительно. Но следователи уже пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела по этому факту.

Попасть в такую ситуацию может любой, кто приобретает машину на вторичном рынке. Подобное мошенничество очень распространено. Напомним, что до 2013 года ПТС оставался в залоге у банка, выдавшего кредит. Мошенникам приходилось идти в ГИБДД и получать дубликат ПТС вместо якобы утраченного. Но с 2013 года ПТС перестали оставлять в банках. Зато стали вносить информацию о залоговых автомобилях в соответствующий реестр, который ведут нотариусы. Однако возникла новая проблема: информация не всегда вносится вовремя. Поэтому судебная практика претерпела некоторые изменения. Теперь, если информация о залоге на дату покупки автомобиля не была внесена в реестр, то новый автовладелец освобождается от ответственности. Машина остается при нем и банку, в котором брал кредит под залог машины прежний собственник, он ничего не должен.

Как обезопасить себя от покупки заложенного автомобиля

Для начала необходимо сверить номера в ПТС и свидетельстве о регистрации с номерами автомобиля. В том числе и VIN. Причем не только на видимых панелях, но и на маркируемых узлах. После этого проверить машину на сайте гибдд.рф. Там информации о залоговых автомобилях нет, но если они находятся в розыске или есть запрет на регистрационные действия, все это будет видно.

Затем необходимо проверить машину в реестре нотариусов по адресу www.reestr-zalogov.ru. Для пущей уверенности в день заключения договора купли-продажи лучше зайти к нотариусу и получить выписку из этого реестра. Если на этот момент машины там значиться не будет, то никакой банк изъять ее у вас не сможет. А лучше и сам договор заключить у нотариуса. По крайней мере ответственность за чистоту сделки ляжет и на него.