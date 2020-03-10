Нижегородку осудили за торговлю детьми

Нижегородку осудили за продажу людьми. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как ранее писала "РГ", в 2018 году женщина провела целую спецоперацию по продаже новорожденного: заключила сделку с беременной женщиной, которая не хотела растить ребенка, изготовила на роженицу поддельный паспорт, стимулировала медпрепаратами роды, на рожденного мальчика оформила документы по поддельной ксерокопии паспорта.

Ребенка она пыталась продать за 350 тысяч рублей семейной паре из Москвы, но сделка сорвалась. 10 февраля 2019 года женщину задержали. Выяснилось, что подобную мошенническую схему она реализовала еще в 2012 году. Тогда она оформила на себя двоих детей и получила сертификат на материнский капитал.

Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей пять с половиной лет колонии общего режима.