Видео: легковушка чудом увернулась от рассыпавшихся с лесовоза бревен

Автор этого видео на несколько секунд смог почувствовать себя героем голливудского блокбастера "Пункт назначения" и при этом остаться в живых. Помните тот жуткий фрагмент во второй части франшизы, когда с мчащегося на высокой скорости лесовоза начинают слетать бревна и крушить встречные и попутные машины?

На полупустой трассе в Нововятском районе Кировской области всё произошло примерно так же, разве что что не летом, а в начале снежного марта, ну и масштабы аварии, в счастью, оказались несопоставимы.

Судя по всему, лесовоз слишком быстро прошел вираж под автомобильным мостом и сильно накренил груз влево. Плохо привязанные бревна посыпались на шоссе, и то, что ВАЗ - 21099 автора видео получил лишь легкий удар по капоту, иначе как везением и не назовешь.

Если на замедленном повторе пересмотреть начало ролика, можно увидеть, как удар по касательной получила и ехавшая на сотню метров впереди Isuzu. Водители обеих легковушек отделались небольшими травмами.