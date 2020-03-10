На Алтае из-за метелей перекрыли трассы

В Алтайский край вернулись метели: снег с ураганным ветром вновь заметает города и села, заносит дороги, наращивает и без того немаленькие сугробы. Из-за плохой видимости и снежных заносов в регионе перекрыли пять региональных трасс.

Региональное управление МЧС еще накануне предупредило о надвигающемся шторме. По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели. На дорогах возможна сильная гололедица и снежные заносы.

Из-за непогоды в Алтайском крае уже закрыли региональные трассы Алейск - Чарышское, Змеиногорск - Рубцовск - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области, Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан и Юдиха - Тюменцево - Баево - Славгород для всех видов транспорта. Кроме того, на участке от Алейска до села Усть-Пристань проезд открыт только для легковых автомобилей.

Как отметили в Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай", федеральные трассы в крае пока открыты. Чтобы справиться со снежными заносами, дорожники вывели дополнительную снегоочистительную технику. Сейчас на трассах Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 "Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан" работают 80 единиц специализированной техники.

Напомним, что метели и бураны бушуют этой зимой в Алтайском крае уже не в первый раз. Из-за большого количества снега и частых метелей в середине января - начале февраля несколько сел оказались в снежной блокаде. Чтобы восстановить сообщение с отрезанными населенными пунктами, в трех районах края даже вводили режим ЧС.