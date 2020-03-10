Под Новосибирском столкнулись три грузовика и минивэн, погиб человек

В Барабинском районе Новосибирской области произошла крупная авария, в которую попал минивэн Toyota Estima и три грузовых автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, на месте погиб один из пассажиров иномарки, еще шесть человек госпитализированы.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель минивэна. Около 3.00 по местному времени на 1132-м километре трассы Р-254 он выехал на полосу встречного движения и влетел в грузовик. Также участниками аварии стали еще два большегруза. Среди доставленных в больницу людей - двое водителей грузовых машин и четверо пассажиров Toyota. В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, на прошлой неделе ДТП, случившееся на той же автодороге, унесло жизнь омского чемпиона мира по плаванию.