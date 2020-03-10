Выданы первые кредиты по программе льготной сельской ипотеки

Программа льготной сельской ипотеки - один из ключевых инструментов новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", поясняют в Минсельхозе.

Механизм льготной ипотеки направлен на обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем. В ведомстве рассчитывают, что его реализация поможет замедлить миграцию в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей, а также в целом повысить качество жизни на селе. Общий объем финансирования программы из федерального бюджета в 2020 году составит 1 млрд рублей. По прогнозам Минсельхоза России, это позволит улучшить жилищные условия более 5,5 тысяч человек.

Годовая процентная ставка по программе установлена Минсельхозом в размере до 3%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. "Россельхозбанк" первым подписал соглашение с Минсельхозом по программе. С начала года в РСХБ поступило свыше 20 тысяч обращений на сумму более 40 млрд рублей.

С принятием механизма сельской ипотеки в "Россельхозбанке" ожидают роста жилищного кредитования. "Ипотека по льготной ставке, в первую очередь, даст возможность многим людям перебраться из шумных мегаполисов в экологически чистые районы России. Кроме того, это поможет выполнить стратегическую государственную задачу - обеспечить сельские территории квалифицированными специалистами разных направлений", - считает первый заместитель председателя правления "Россельхозбанка" Ирина Жачкина.