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Текст:   Татьяна Карабут 
12:01 10.03.2020

Выданы первые кредиты по программе льготной сельской ипотеки

"Росссельхозбанк" (РСХБ) выдал первые кредиты по программе льготной сельской ипотеки, сообщили в финансовой организации. Кредиты на общую сумму 22,6 млн рублей получили жители Омской, Амурской, Оренбургской и Калининградской областей, Алтайского края, республик Марий Эл и Татарстан.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Программа льготной сельской ипотеки - один из ключевых инструментов новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", поясняют в Минсельхозе.

Фото: iStock
Самая доступная ипотека оказалась на Ямале, в Югре и Магаданской области

Механизм льготной ипотеки направлен на обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем. В ведомстве рассчитывают, что его реализация поможет замедлить миграцию в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей, а также в целом повысить качество жизни на селе. Общий объем финансирования программы из федерального бюджета в 2020 году составит 1 млрд рублей. По прогнозам Минсельхоза России, это позволит улучшить жилищные условия более 5,5 тысяч человек.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Годовая процентная ставка по программе установлена Минсельхозом в размере до 3%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. "Россельхозбанк" первым подписал соглашение с Минсельхозом по программе. С начала года в РСХБ поступило свыше 20 тысяч обращений на сумму более 40 млрд рублей.

С принятием механизма сельской ипотеки в "Россельхозбанке" ожидают роста жилищного кредитования. "Ипотека по льготной ставке, в первую очередь, даст возможность многим людям перебраться из шумных мегаполисов в экологически чистые районы России. Кроме того, это поможет выполнить стратегическую государственную задачу - обеспечить сельские территории квалифицированными специалистами разных направлений", - считает первый заместитель председателя правления "Россельхозбанка" Ирина Жачкина.

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