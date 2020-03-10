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10.03.2020 16:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Все межрегиональные и международные мероприятия, которые планировалось провести на территории Ставрополья в 2020 году, решено перенести на более поздний срок. Об этом губернатор Владимир Владимиров заявил сегодня на еженедельной планерке в правительстве края.

Это решение, по словам главы региона, связано с участившимися случаями заболевания коронавирусом в мире.

Фото: Handout / Ministry of Civil Aviation (MoCA) / AFP
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По информации пресс-службы губернатора, в частности, будет перенесена Всероссийская школьная весна, которая должна была впервые состояться предстоящим летом. Также отменено проведение Международного молодежного фестиваля "Студенческая весна". Как минимум на 2021 год перенесен фестиваль PyroFivePeaks 2020, который в начале июня этого года должны были принять Ессентуки.

Губернатор подчеркнул, что проведение подобных мероприятий, особенно международных, может привести к появлению заболевания и на Ставрополье. Владимиров призвал подумать в первую очередь о здоровье и безопасности.

Кстати, внутрирегиональные мероприятия пока отменять не планируется. Владимиров в своем выступлении предложил усилить контроль над эпидемиологической ситуацией в крае и закупить больше тепловизоров.

Коснется ли запрет международных мероприятий - спортивных событий, в правительстве региона не уточнили. Пока неизвестной остается и судьба запланированного на 21 марта в городе Буденновске домашнего матча гандбольного клуба "Виктор" против "Бухареста" в европейском "Кубке вызова".

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