XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году

XXIV Петербургский международный экономический форум состоится только в 2021 году. Об этом сообщает Росконгресс.

Форум 2020 года был отменен в начале марта в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции.

ПМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Северной столице с 1997 года. Каждый год число участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран. Основная аудитория форума - главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших российских и иностранных компаний.