В октябре 2018 года наша подписчица привела в редакцию "РГ" скромно одетую бабушку, которая попросила у нее на улице 30 рублей на еду. Видно было, что человек попал в беду. Оказалось, что в муниципальном доме, где она снимала жилье с сыном-инвалидом, еще в январе случился страшный пожар. Когда спасатели тушили очаг на первом этаже, в ее квартире пробили потолок и пол, чтобы быстрее залить все пеной. Сам дом отключили от газа, воды и электричества, а потом бросили все как есть, оставив семью в холодной каменной коробке. Полгода они жили без каких бы то ни было благ цивилизации, со сквозной дырой на улицу. Квартира в старом двухэтажном доме муниципальная. Но чиновники ремонтировать ничего не стали, хотя обязаны. Пенсии бабушки на капитальный ремонт не хватало. Она пыталась выжить, как могла.

Когда мы подняли документы, то не могли поверить - чиновники буквально обрекли старушку замерзать в сгоревшей квартире. Строители с инструментами пришли в считаные дни после нашей первой публикации. Правда, тот "ремонт" ограничился тем, что они заколотили дырку в потолке куском фанеры да поставили опоры из неотесанных досок, чтобы не отвалилась. И только после второй публикации в федеральном выпуске "РГ" бабушку с сыном переселили в чистую просторную "трешку".

Новые батареи оказались неподключенными. К ним даже трубы не подведены. Так что греется бабушка, как и раньше, от горящей газовой конфорки

Почти год коммунальщики делали ремонт. И вот, наконец, Тамару Хеладзе перевезли обратно домой. Чистая квартира, новые обои. "Нас с сыном приехали поздравить из администрации, потом депутат, все дарили цветы и фотографировали", - рассказывает Тамара Владимировна. На радостях она подписала документы, что работу приняла и претензий нет.

Однако новые батареи оказались неподключенными. К ним даже трубы не подведены. Так что греется бабушка, как и раньше, от горящей газовой конфорки. Не работает бойлер с горячей водой. В прихожей рабочие повесили новую люстру, но "забыли" сделать выключатель. Не удобства, а одна бутафория! Строительный мусор остался на балконе, бабушке самой его не вынести. Всю старую мебель, шкафы при ремонте выбросили, не спросив хозяйку, а купить новые она не может.

Но бабушка не ропщет. Главное - дома, говорит она и благодарит газету за помощь. Вот такие у нас люди. Безропотные, всепрощающие. Но почему теперь над ними продолжают издеваться те, кто на свои должности поставлен, чтобы бороться за каждого человека? Кто теперь устранит все недоделки? "РГ" адресует этот вопрос администрации города.