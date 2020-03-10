Французский баскетбольный клуб не прилетит на Урал из-за коронавируса

Четвертьфинал женской Евролиги между УГМК и французским баскетбольным клубом "Монпелье", который был запланирован на 11 марта в Екатеринбурге, не состоится. Баскетболистки из Франции не поедут в Россию из-за рекомендаций о двухнедельном карантине иностранных граждан в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба "Монпелье".

Напомним, с 5 марта в Москве подписали указ: туристы из Китая, Италии, Южной Кореи, Франции, Германии, Испании и Ирана по прибытии в течение 14 дней должны находиться в изоляции. БК "Монпелье" планировал добираться в Екатеринбург через столицу, но, узнав о новых правилах, изменил свои планы. Ранее от поездки на Урал также отказалась Французская федерация дзюдо, которая принимает участие в турнире "Большой шлем".

- Посольство Франции в Москве издало рекомендации для путешественников из районов, подверженных риску заражения коронавирусом. Опасаясь, что их спортсмены окажутся в изоляции, многие делегации не поехали в Россию, например, баскетбольный клуб в Саламанке (Испания) уже прекратил поездку в Курск, - сказано в материале пресс-службы БК "Монпелье".

Решения органов власти российской столицы спортивное сообщество приняли к сведению, и чтобы следовать им, сейчас французский баскетбольный клуб вынужден отказаться от матча с УГМК.