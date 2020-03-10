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10.03.2020 09:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Екатеринбурге отменили турнир по дзюдо из-за коронавируса

Текст: Татьяна Воробьева

Турнир по дзюдо "Большой шлем-2020", который должен был пройти в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта с 13 по 15 марта, отменен. "Исполнительный комитет Международная федерация дзюдо (IJF) принял решение об отмене всех олимпийских квалификационных мероприятий до 30 апреля 2020 года", - сообщается на официальном портале организации.

Организаторы подчеркнули, что речь идет, в том числе, и об уральском "Большом шлеме", и Гран-при в Тбилиси и Анталье, и континентальных мероприятиях. Причиной отмены стала ситуация с распространением коронавируса в ряде стран и связанных с этим рисков.

Напомним, ранее "РГ" писала, что турнир в Екатеринбурге состоится, но - при пустых трибунах. Таковы были рекомендации Роспотребнадзора. Встречи лучших дзюдоистов обещали показать в прямом эфире.

Справка "РГ"

"Большой шлем" проводится в России с начала 1990-х годов. После того, как сформировался современный международный календарь, и российский турнир получил свое название, его до 2014 года турнир принимала Москва, затем - Тюмень. С 2017 года звезд мирового дзюдо собирает столица Среднего Урала.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Распространение коронавируса COVID-19

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