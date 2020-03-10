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10.03.2020 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка

Текст: Юлия Мякишева

Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.

Пациентку госпитализировали, но положили на койку в коридоре, где она скончалась. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

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- Проводится проверка в больнице. В управлении здравоохранения Екатеринбурга также организована рабочая проверка, - сказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что горздрав, областной Минздрав и Следственный комитет проверяют другую городскую больницу - также в связи со смертью пациентки. Беременная скончалась 26 февраля, спасти ребенка врачам тоже не удалось. Муж женщины заявил, что "скорая" долго ехала на вызов, однако, согласно информации горздрава, медработники действовали по регламенту.

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