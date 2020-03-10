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10.03.2020 16:33
Рубрика: Экономика

Школьное питание может стать драйвером экономики России

Текст: Алексей Дуэль
Необходимость кормить всех учеников начальных классов горячим питанием за счет бюджета может подтолкнуть к интенсивному развитию сельское хозяйство и промышленность, заявили эксперты на круглом столе по школьному питанию, состоявшемся в пресс-центре "Парламентской газеты" во вторник.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

- В школьном питании нельзя использовать продукты, содержащие вредные и опасные вещества, очень важно, чтобы на стол к ученикам младших классов попадала именно органическая продукция, соответствующая принятому недавно закону, - заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. - Мы создаем систему, которая будет отвечать очень жестким требованиям. И нам важно, чтобы аграрный комплекс смог поставить продукты надлежащего качества и в нужном количестве. Это огромная возможность для развития отрасли, - заказ-то будет огромный.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Как организовано школьное питание в России

Закон породит многие экономические и производственные цепочки, которые затронут всю экономику, уверена сенатор.

Помимо возрастающего спроса на качественные продукты, эксперты ожидают увеличение числа заказов и производителям оборудования для школьных кухонь.

- Школе совершенно не обязательно устанавливать у себя на пищеблоке первоклассную ресторанную линию, - объяснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. - Но минимальный набор оборудования, на котором можно приготовить полезное и вкусное блюдо с соблюдением всех технических регламентов и стандартов, потребуется.

Сенаторы предложили министерству промышленности и торговли России обратить внимание на этот создающийся рынок, чтобы готовить еду для российских школьников можно было на отечественном оборудовании.

Экономика Макроэкономика

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