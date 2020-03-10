Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом

Сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань (провинция Хубэй), который в конце прошлого года стал очагом распространения нового коронавируса. Здесь будут проинспектированы проводимые местными властями работы по борьбе с эпидемией, сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин ознакомится с предпринимаемыми мерами по профилактике и борьбе с коронавирусом. Он также проведет встречи с медиками, военными, соцработниками, волонтерами, пациентами и местными жителями, пишет РИА Новости.

По последним данным, Ухань остается единственным местом в Китае, где за последние сутки были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Все остальные случаи в КНР - ввозные.

Отметим, что общее число инфицированных в стране за все время эпидемии достигло 8,8 тысячи человек, погибли 3136, почти 60 тысяч пациентов выздоровели. Коронавирус зарегистрирован уже более чем в 100 странах мира.