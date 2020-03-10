За сутки коронавирусом в Китае заразились всего 19 человек

За минувшие сутки всего у 19 жителей Китая диагностирован коронавирус COVID-19. Общее число инфицированных в стране за все время эпидемии достигло 80 тысяч 754 человек.

Больше всего заболевших в провинции Хубэй, но и там, как ранее писала "Российская газета", отмечается улучшение эпидемиологической ситуации. В Ухане, например, закрыли 11 из 14 временных госпиталей. Большая часть заразившихся COVID-19 уже выздоровела.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает пугать мир пандемией. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что ее можно будет контролировать. В качестве примера он привел как раз Китай, который с помощью жесточайших мер сумел переломить ход эпидемии внутри страны.