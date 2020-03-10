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Рубрика: В мире

США оставят в Афганистане почти 9 тысяч военнослужащих

Американские войска начали покидать Афганистан. Об этом сообщил полковник Сонни Леггетт.

Фото: REUTERS
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"Командование приступило к сокращению численности сил до 8,6 тысячи военнослужащих в течение 135 дней", - заявили в Пентагоне. При этом продолжится выполнение намеченных ранее задач, включая проведение антитеррористических операций против вооруженных бандформирований. Вашингтон также будет оказывать поддержку национальным силам обороны и безопасности Афганистана.

Напомним, в конце февраля США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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