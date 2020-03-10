Стало известно содержание поправки о досрочных выборах

Ранее он рассказал об инициативе в ходе рассмотрения во втором чтении соответствующего конституционного законопроекта. Депутат объяснил, что рассматриваемые изменения в Конституцию, если они будут поддержаны на общероссийском голосовании 22 апреля, дают больше полномочий Госдуме. Карелин напомнил, что президент предлагает усилить роль партий, роль мнения населения через представительство в парламенте.

- Поэтому я считаю, что было бы честно провести новые выборы с учетом новых наших возможностей, - заявил он.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил оформить эту новеллу в качестве поправки и представить для рассмотрения в зале на заседании 10 марта.

Как гласит подготовленная Карелиным поправка, Госдума седьмого созыва в связи с принятием изменений в Конституцию "вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной думы принять решение о сокращении срока полномочий Государственной думы данного созыва".

- В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Государственной думы, - говорится в тексте.

Также, согласно поправке, Госдума восьмого созыва должна собраться на первое заседание не позднее чем на 30 день после ее избрания.

В случае принятия решения о сокращении полномочий не избранным в новый созыв депутатам предусматриваются гарантии согласно закону "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы".