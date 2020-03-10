Новости

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка 13:07
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России 13:06
Создатели "Игры престолов" снялись в "Мире Дикого Запада" 13:04
Москалькова: Если наказывать за несоблюдение карантина, то в правовых рамках 13:04
Опасное межсезонье: где на дороге может занести из-за "черного льда" 13:03
Школьники пишут Всероссийские проверочные по истории и химии 13:00
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка 12:57
Роскомнадзор разъяснил законность замеров температуры на работе 12:54
Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка под Костромой 12:53
Вышел кровавый трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat 12:52
В Чили грабители перехватили 15 миллионов долларов 12:50
Судьбу Московского автосалона-2020 определят до конца весны 12:23
На Кубани глава района пойдет под суд за превышение полномочий 12:20
В Подмосковье 8 марта мужчина зарезал собственную мать 12:19
Баста исполнил мечту маленькой рязанки 12:16
В Улан-Удэ Юрий Трутнев вручил ветеранам юбилейные медали 12:10
Вышел финальный русский трейлер "Черной вдовы" 12:09
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле" 12:08
В Беларуси три человека вылечены от коронавируса 12:03
В Карелии главу муниципалитета обвинили в мошенничестве 12:03
В Екатеринбурге растаяла скандальная работа Покраса Лампаса 11:56
В Севастополе двое мужчин сорвались с 16-метровой скалы 11:40
Индекс промпроизводства Бурятии вырос на 12,1% 11:39
Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси 11:38
Названы самые популярные курорты России для отдыха весной 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 12:08
Рубрика: Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле"

Текст: Сусанна Альперина
В 18:30 на Первом канале шоу "На самом деле" выйдет в эфир с новым ведущим. Дмитрия Шепелева сменил Тимур Еремеев. Новому ведущему - 36 лет. Российский актер театра и кино известен широкой публике по сериалам "Кухня" и "Отель Элеон". Но еще большую популяряность Тимуру принесло то, что он - внебрачный сын народного артиста РСФСР Спартака Мишулина, и именно этой теме было посвящено несколько громких телешоу, которые лишь добавили артисту, а теперь и телеведущему, узнаваемости.
Фото: Предоставлено Первым каналом Фото: Предоставлено Первым каналом
Фото: Предоставлено Первым каналом

"Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу, - говорит Тимур. - Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле".

Фото: Предоставлено СТС
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 9 по 15 марта

Роман Устюжанин - эксперт-полиграфолог ток-шоу "На самом деле" - хорошо отзывается об Еремееве: "Как ведущий Тимур имеет собственное справедливое "я". Он эмоционально сопричастен героям и залу. В оценке людей и их поведения важна сердечная оценка, у Тимура это есть".

С Еремеевым уже записано несколько программ. "У Тимура есть хорошее качество - он чувствует партнера. Ему удается быть справедливым. У него есть умение слышать другого и понимание, когда нужно передать пас", - так отзывается о новом ведущем Сабина Пантус - эксперт ток-шоу "На самом деле". Как отзовутся зрители - вскоре станет известно.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Курсы доллара и евро обновили показатели 2016 года
В Госдуму внесена новая формулировка нормы Конституции о детях
ЦБ предоставит банкам дополнительную ликвидность
Почему группа Little Big достойна поехать на "Евровидение"
Какие уличные фестивали пройдут в Москве в 2020 году