Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле"

"Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу, - говорит Тимур. - Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и к его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле".

Роман Устюжанин - эксперт-полиграфолог ток-шоу "На самом деле" - хорошо отзывается об Еремееве: "Как ведущий Тимур имеет собственное справедливое "я". Он эмоционально сопричастен героям и залу. В оценке людей и их поведения важна сердечная оценка, у Тимура это есть".

С Еремеевым уже записано несколько программ. "У Тимура есть хорошее качество - он чувствует партнера. Ему удается быть справедливым. У него есть умение слышать другого и понимание, когда нужно передать пас", - так отзывается о новом ведущем Сабина Пантус - эксперт ток-шоу "На самом деле". Как отзовутся зрители - вскоре станет известно.