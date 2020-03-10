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10.03.2020 11:20
Рубрика: Экономика

Туроператоры просят Минтранс вернуть деньги за авиабилеты в Италию

Текст: Евгений Гайва
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минтранс с просьбой оказать содействие в возврате авиакомпаниями денег за предоплаченные билеты по отменным турам, сообщили в объединении.

В письме, направленном на имя министра транспорта Евгения Дитриха, АТОР просит "с учетом беспрецедентной ситуации по аннуляциям туров и проездных билетов, ввести требования для авиакомпаний расторгать договоры перевозки с полным возвратом денежных средств пассажирам и агентам перевозчика", - цитирует документ "Вестник АТОР".

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Как отмечают в отраслевом объединении, с момента опубликования Роспотребнадзором и Ростуризмом рекомендаций приостановить продажу туров в Италию и воздержаться от поездок в эту страну, туроператоры фиксируют большое количество аннуляций авиабилетов в Италию и страны Евросоюза, приобретенных как в составе турпродукта, так и отдельно.

По словам туроператоров, авиаперевозчики удерживают до 95% стоимости невозвратных билетов, так как официального запрета на полеты в Италию нет, а Роспотребнадзор не является для них надзорным органом.

В результате, если сейчас не ввести симметричные меры ответственности перевозчиков, нагрузка на операторов станет "колоссальной", отмечают в АТОР.

В качестве одного из вариантов туроператоры предлагают также предоставить возможность переноса вылета на более поздние даты по "невозвратным" билетам.

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Ростуризм 27 февраля рекомендовал россиянам не посещать Италию в связи с коронавирусом нового типа. Туроператорам была выдана рекомендация приостановить продажу туров в эту страну до нормализации эпидемиологической ситуации.

По последним данным, в Италии зафиксировано более 9 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа, 463 человека скончались. Меры против коронавируса распространены на всю территорию страны.

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