Способны ли животные сострадать? Есть ли предел их сопереживанию? Какой отдел их мозга отвечает за такое социальное поведение?

Такое исследование провели специалисты Нидерландского института нейронаук во главе с Кристианом Кейзерсом. Они разработали модель, на которой можно изучать нейробиологические основы эмпатии. Смысл в том, чтобы понять, почему при ряде расстройств человек не испытывает сострадания, какие нарушения работы нервной системы к этому приводят. И тут хороши эксперименты на крысах, которые считаются одними из самых высокоинтеллектуальных животных.

На время эксперимента одно животное сажали в отсек, где при нажатии на рычаг крысе выдавался шарик из сахара, а в соседний отсек крысу сажали на решетку, на которую могли подавать напряжение. Суть опыта проста: получая лакомство, одна крыса фактически била током другую. Видела и слышала страдания соседки. Однако вскоре радость от лакомства стала сходить на нет. Первая крыса вначале сократила число порций сахара, а потом и вовсе от него оказалась. Интересно, что это поведение не зависело ни от пола испытуемых, ни от того, были ли они ранее знакомы. Более того, эффект эмпатии был сильнее, если "мучитель" когда-то сам испытал на себе удар током. Получается, что крысы как бы избегали причинять боль сородичам. Сопереживали им.

А что в это время происходит в мозгу животного? Ученые блокировали нейроны передней поясной коры, и в этом случае животные оставались мучителями. Это, по мнению исследователей, указывает, что именно передняя поясная кора у крыс обеспечивает проявление эмпатии. Но ученые пошли дальше, и тут выявилось, может быть, самое любопытное в этом эксперименте. Оказалось, что сострадание у грызунов имеет свои пределы. Когда единовременное вознаграждение за "мучение" соседей увеличили до двух шариков, крысы не поддались на этот трюк и прекращали наносить боль. Но вознаграждение в три шарика перевесило эмпатию. "Продавшись" за тройку, животные давили на клавишу с током, а сосед получал свою порцию шокового "удовольствия".