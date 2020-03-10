В "Единой России" заявили о готовности к досрочным выборам в Госдуму

В "Единой России" предложили поддержать поправку депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

"Единая Россия" готова к выборам нового созыва. Новый мандат доверия - важное условие для нашего общего успеха. Считаю, что данную поправку надо поддержать", - приводит его слова пресс-служба партия.

Он отметил, что в связи с новыми поправками в Конституцию РФ у Госдумы появятся новые полномочия и новые обязательства перед избирателями. "В связи с этим предложение о досрочных выборах в Думу выглядит вполне логичным. Это честно и справедливо", - подчеркнул Ревенко.

Ранее на пленарном заседании Госдумы, в ходе которого рассматривался во втором чтении законопроект об изменениях Конституции депутат от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму.