В Госдуме назвали нереализуемыми предложения США по ДСНВ

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность продления ДСНВ путем включения в соглашение Китая, что предотвратит, по мнению Вашингтона, гонку вооружений. Об этом ранее заявил представитель Госдепартамента. на брифинге сообщил журналистам, что Соединенные Штаты.

- Озвученная позиция Госдепа о присоединении к ДСНВ Китая и распространении договора на новейшие российские вооружения в нынешнем виде абсолютно нереализуема, - сказал Слуцкий журналистам. - Попытки воплощения в жизнь подобных предложений, скорее всего, приведут к непродлению договора СНВ-3.

Однако он обратил внимание, что пока в предложениях США "отсутствует какая-либо конкретика".

- Например, как подключать Китай, - отметил парламентарий. - США признают, что в количественном выражении китайский ядерный арсенал существенно уступает российскому и американскому, примерно в пять раз. Однако абсолютно непонятно, какие "потолки" устанавливаются для китайских вооружений, какие системы верификации.

В любом случае, полагает он, заявленная позиция предполагает проведение подробных переговоров - как российско- американских, так и американо-китайских - по переписыванию договора СНВ-3. Что также не очень реально.

- США также должны пойти на существенные уступки, на которые они идти не хотят, - добавил политик. - Поэтому оптимальным, на мой взгляд, было бы продлить договор в нынешнем виде и дать еще несколько лет на разработку кардинально новой и уже многосторонней системы контроля над вооружениями и стратегической стабильности.