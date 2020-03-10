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10.03.2020 09:19
Рубрика: Власть

В Госдуму внесена новая формулировка нормы Конституции о детях

Текст: Татьяна Замахина
Перед вторым чтением законопроекта об изменениях в Конституцию в Госдуму поступило предложение скорректировать норму о детях. Стоит переписать не самую удачную формулировку, считает автор поправки, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Напомним, что 10 марта Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. Перед заседанием глава профильного комитета внес ряд поправок, среди которых - о корректировке положения о детях.

В прежней версии поправок формулировка звучала так: "Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". Она оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать, заявил Крашенинников.

- Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России", - сообщил парламентарий. - В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества.

Он объяснил журналистам, что в рабочей группе по подготовке конституционных изменений этот вопрос долго обсуждали.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию

- Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались, - рассказал глава комитета. - Но и "достояние Российской Федерации" - тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения.

Парламентарий подчеркнул, что это не то, чего хотят добиться члены профильной рабгруппы и депутаты при внесении изменений в Конституцию.

- Все-таки наша цель - чтобы формулировки постулатов Основного Закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества, - подчеркнул Крашенинников.

При этом остальные положения законопроекта, касающиеся детей, остаются в предложенном ранее виде, они не вызывают сомнений.

Так, указывается, что на государство возлагается обязанность по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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