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05.03.2020 21:21
Рубрика: Власть

Опубликованы поправки ко второму чтению изменений в Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству опубликовал текст проекта закона об изменениях в Конституции, подготовленный ко второму чтению.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Накануне комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении. Оно запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта. Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.

Фото: iStock
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Комитет поддержал президентские поправки, предложенные ко второму чтению, а также ряд предложений, внесенных парламентариями. Ключевые поправки (в том числе внесенные главой государства) проработала профильная рабочая группа, которая собирала инициативы по всей стране, от представителей разных слоев общества.

Если граждане проголосуют "за" и поправки вступят в силу, на уровне Основного Закона будут закреплены важные социальные гарантии - в частности, индексация пенсий не реже раза в год. Также будут прописаны нормы о защите территориальной целостности страны и об объединяющих россиян ценностях. Среди поправок - о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков.

С 16 января по 26 февраля Путин провел три встречи с рабочей группой по подготовке предложений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что поправки касаются не только руководства страны, но и рядовых граждан. Он также подчеркнул, что нормы действующей Конституции, провозглашающие Россию социальным государством, получат с вступлением в силу изменений реальное наполнение.

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