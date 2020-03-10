В Госдуму внесена поправка о дне голосования по Конституции

Напомним, что сегодня Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. Согласно новым, внесенным перед заседанием, поправкам, предлагается дополнить статью законопроекта, посвященную общероссийскому голосованию. Поправки внес глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день самого голосования.

Предложено также уточнить, что в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании оно не может состояться раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении.

Ранее стал известен день проведения общероссийского голосования - 22 апреля.

- При этом важно указать, что если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в силу настоящего закона является нерабочим, - добавил Павел Крашенинников. - Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.