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10.03.2020 09:33
Рубрика: Власть

В Госдуму внесена поправка о дне голосования по Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Перед вторым чтением законопроекта об изменениях в Конституцию в Госдуму поступили предложения, касающиеся дня всероссийского голосования по изменениям в Основной закон. Он будет определен в указе президента России.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Напомним, что сегодня Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. Согласно новым, внесенным перед заседанием, поправкам, предлагается дополнить статью законопроекта, посвященную общероссийскому голосованию. Поправки внес глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию

Предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день самого голосования.

Предложено также уточнить, что в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании оно не может состояться раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении.

Ранее стал известен день проведения общероссийского голосования - 22 апреля.

- При этом важно указать, что если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в силу настоящего закона является нерабочим, - добавил Павел Крашенинников. - Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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