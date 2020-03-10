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Рубрика: В мире

В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии

Северная Корея рассказала о проведенных 9 марта военных учениях. За ними наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Очередные стрельбы были проведены с целью проверить, насколько быстро готовы нанести удар по противнику фронтовые дальнобойные артиллерийские подразделения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Руководитель страны остался доволен результатами. Он поставил задачу продолжать усиленную подготовку артиллеристов, чтобы "превратить артиллерию народной армии в самый мощный в мире род войск, которого боятся все".

Напомним, 9 марта в 7:36 по местному времени Пхеньян запустил в сторону Японского моря три снаряда малой дальности. Это вторые подобные учения с начала года. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что его страна скоро представит новое стратегическое вооружение.

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис

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