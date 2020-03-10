В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии

Северная Корея рассказала о проведенных 9 марта военных учениях. За ними наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Очередные стрельбы были проведены с целью проверить, насколько быстро готовы нанести удар по противнику фронтовые дальнобойные артиллерийские подразделения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Руководитель страны остался доволен результатами. Он поставил задачу продолжать усиленную подготовку артиллеристов, чтобы "превратить артиллерию народной армии в самый мощный в мире род войск, которого боятся все".

Напомним, 9 марта в 7:36 по местному времени Пхеньян запустил в сторону Японского моря три снаряда малой дальности. Это вторые подобные учения с начала года. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что его страна скоро представит новое стратегическое вооружение.