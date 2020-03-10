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10.03.2020 21:49
Рубрика: Спорт

В РПЛ прокомментировали указ о запрете массовых мероприятий

Текст: Максим Домчев

РФС и РПЛ будут выполнять распоряжение о запрете массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч, который был введен из-за угрозы коронавируса.

Источник: Матч сборных России и Молдавии отменят из-за коронавируса
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Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5000 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса. В числе мероприятий оказались и спортивные. В Москве более 5000 зрителей собирают матчи РПЛ и встречи плей-офф КХЛ.

"Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5 000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля", - говорится на сайте мэра столицы.

В Российском футбольном союзе заявили, что намерены выполнять распоряжение градоначальника, однако пока затруднились назвать порядок проведения матчей.

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил "РГ", что премьер-лига также будет следовать распоряжению Сергея Собянина. "Мы будем выполнять распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина. Завтра проведем консультацию с РФС по этому вопросу. Следите за новостями на сайте РПЛ", - сказал он.

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Сергей Прядкин также отметил, что лиге хотелось бы избежать проведения матчей без зрителей, однако на данном этапе здоровье всех участников матчей превыше всего.

Какие-то решения будут принимать и КХЛ, поскольку "Спартак" уже продал на шестой матч первого раунда плей-офф против "Динамо", который состоится в четверг, более 5000 билетов.

Не стоит исключать варианта, что в среду РФС, РПЛ, КХЛ и другие лиги и федерации все же примут решение о проведении ближайших матчей без зрителей.

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