Власти Монголии сообщили о первом случае коронавируса в стране

В Монголии подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщила Государственная чрезвычайная комиссия страны.

Заболевший прибыл из Франции транзитом через Москву. Он является французским гражданином и работает в Монголии, пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters. Власти уже установили всех, с кем мог контактировать пациент.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, общее число инфицированных в КНР достигло 80 тысяч 754 человек. За пределами Китая случаи заражения выявлены уже более чем в ста странах мира, включая Россию.