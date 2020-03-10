Новости

Число жертв обрушения отеля на востоке Китая достигло 20 человек 06:45
В игорной зоне "Приморье" откроется второй развлекательный комплекс 06:20
Япония направит в Сирию гуманитарную помощь на 4,7 миллиона долларов 06:03
Камчатские спасатели помогли пассажирам "столкнувшихся" самолетов 05:55
Власти Монголии сообщили о первом случае коронавируса в стране 05:32
На Кипре выявлены два первых случая заражения коронавирусом 05:12
За сутки коронавирусом в Китае заразились всего 19 человек 05:04
Эвакуированные из КНДР дипломаты отправились из Владивостока в Москву 05:00
На Камчатке корабли ТОФ выпустили 10 ракет по летучим мишеням 04:57
Бразильская нефтяная корпорация Petrobras подешевела на треть 04:45
Самолет Aeromexico на пути в Сеул совершил вынужденную посадку в Тихуане 04:29
Нефть WTI и Brent начала дорожать в ходе торгов 10 марта 03:53
В США опровергли сообщения о боязни Трампа заразиться коронавирусом 03:45
США направили в Европу бомбардировщики B-2 03:20
Госдеп назвал российское оружие для включения в СНВ-3 03:10
В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии 02:46
Мосбиржа увеличила верхние границы доллара и евро 02:39
Презентация песни Little Big для "Евровидения-2020" откладывается 01:30
США оставят в Афганистане почти 9 тысяч военнослужащих 00:53
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить из-за коронавируса 00:31
Власти Италии посадили на карантин всю страну 00:13
Умер актер из "Ликвидации" и "Исаева" Владимир Михайловский 09.03.2020
Метаморфозы 1960-х: туфли Callie от Bally 09.03.2020
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Канаде 09.03.2020
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии 09.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 05:32
Рубрика: В мире

Власти Монголии сообщили о первом случае коронавируса в стране

В Монголии подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщила Государственная чрезвычайная комиссия страны.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
На Кипре выявлены два первых случая заражения коронавирусом

Заболевший прибыл из Франции транзитом через Москву. Он является французским гражданином и работает в Монголии, пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters. Власти уже установили всех, с кем мог контактировать пациент.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, общее число инфицированных в КНР достигло 80 тысяч 754 человек. За пределами Китая случаи заражения выявлены уже более чем в ста странах мира, включая Россию.

В мире Восточная Азия Монголия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Госдеп назвал российское оружие для включения в СНВ-3
Нефть WTI и Brent начала дорожать в ходе торгов 10 марта
Мосбиржа увеличила верхние границы доллара и евро
Соцвыплаты проиндексируют, несмотря на падение рубля
ВОЗ готовится объявить пандемию коронавируса COVID-19
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах