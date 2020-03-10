Внешность возрожденного Ford Bronco рассекретили до премьеры

В преддверии дебюта внедорожника Ford Bronco и кроссовера Ford Bronco Sport их все более детальные фотоснимки, сделанные тайком во время подготовки производства, постепенно снимают интригу с внешнего облика машин.

Рамный Bronco, очень тщательно стилизованный под оригинальный внедорожник 60-х и 70-х годов с плоскими поверхностями, подчиненными внедорожной геометрии бамперами, пластиковыми расширителями арок, навешанным на дверь багажника колесом, выглядит просто потрясающе и вне времени.

С другой стороны Bronco явно метит в аудиторию Jeep Wrangler: предложены два типа кузова - 3- и 5-дверный с короткой и длиной базой и демонтируемым вручную мягким или жестким верхом и лекгосъемными дверьми.

Но кузов Bronco обещает еще больше свободы в использовании и ощущениях: его двери без оконных рамок, а в демонтированном виде оставляют ограждающий обитателей каркас-калитку с полноценным замком.

Фото: www.broncosportforum.com

Под капотом внедорожника пропишутся два бензиновых турбомотора EcoBoost - 2,3-литровая "четверка" (270 л.с., 420 Нм) и 2,7-литровый V6 (325 л.с., 540 Нм).

Для ежедневного использования в черте города практичнее будет другой Bronco - кроссовер Bronco Sport с несущим кузовом, цельным верхом и комфортабельным интерьером. С рамным собратом его роднит только внешнее сходство - плоская крыша, круглые арки, стилизованное оформление передней части и практично "подобранные" бампера.

Bronco Sport в товарной линейке Ford призван заменить среднеразмерный кроссовер Edge и, как ожидается, унаследует его моторы - 1,5-литровый 3-цилиндровый EcoBoost (180 л.с., 240 Нм) и 2,0-литровый также EcoBoost (250 л.с., 372 Нм).

Фото: www.broncosportforum.com

Легковые автомобили Ford прекратил продавать в России еще в прошлом году, оставив лишь ассортимент коммерческого транспорта и кроссовер Bronco Sport у нас можно не ждать.

Теоретически рамный Bronco могли бы привезти в Россию как имиджевый продукт, но такая модель бизнеса в нашей стране скорее характерна для конкурента GM, поэтому дорогу в Россию Bronco наверняка проложит только через "серый" импорт.