15 марта Жоресу Алферову исполнилось бы 90

В воскресенье, 15 марта, исполняется 90 лет со дня рождения академика Жореса Алферова. В Санкт-Петербурге готовят открытие двух мемориальных досок, памятную экспозицию в Академическом университете его имени, студенческую конференцию и презентацию новых изданий.

Воспоминаниями о земляке поделился уроженец белорусского райцентра Чашники Владимир Улас. В 2012-2019 годах он был помощником депутата Госдумы РФ Жореса Алферова.

- К нему шла масса обращений, кто только не писал! Конструкторы присылали свои предложения, строители просили, чтоб он сходил к президенту и обеспечил продвижение проекта…

Многие полагали, что Алферов обладает особыми возможностями и заведует всей отечественной наукой. И он сражался, защищал то, что считал важным для страны и науки, даже в безнадежной ситуации. Если нужно для дела, не стеснялся использовать свои звания, хотя в обычной жизни своих заслуг никогда не подчеркивал.

Как человек мудрый, использовал эффект неожиданности. Самый яркий пример - известный эпизод с бокалом шампанского, когда академик разбил его, выступая в Думе, со словами: "Такое положение дел надо сломать!" Так он проиллюстрировал разрыв между самыми богатыми и самыми бедными - тридцать к одному. Как между чашей бокала и его тонкой ножкой. Такое позволить себе в Государственной Думе мог только Алферов. Недаром его уважали даже явные противники.

Как-то, помню, мы с Жоресом Ивановичем входим в лифт, а там уже стоят несколько человек, и над всеми высится Николай Валуев. Гигант протягивает руку: "Жорес Иванович, самому мудрому - от самого сильного". Все вокруг засмеялись, а Алферов похлопал его и с улыбкой говорит: "Ум всегда ломит силу".

Многие искренне полагали, что академик Алферов заведует всей российской наукой

Жорес Иванович постоянно прилетал в Москву - это было связано с работой Думы, Академии наук, с его Академическим университетом. Даже меня, человека военного, потрясали его нагрузки - таким запасом сил не каждый молодой обладает. Академик поддерживал физическую форму, плавая в бассейне (у него в Комарово десятиметровый бассейн). Звонит: "Володя, я сегодня проплыл 300 метров!"

И еще, как известно, он очень любил шахматы, был дружен с чемпионом мира Борисом Спасским. Однажды тот проводил в Италии сеанс одновременной игры, Жорес Иванович в нем участвовал, и они сыграли вничью. С улыбкой вспоминал Алферов другой шахматный турнир. Журналисты пытали какого-то гроссмейстера, победит Спасский или нет - тот уходил от ответа, мол, ситуация сложная. Жорес Иванович услышал: "Что тут сложного? Позиция соперника безнадежна, через несколько ходов он сдастся". Так и вышло, после чего авторитет академика взлетел, все стали просить его комментировать другие партии…

По словам земляка и помощника, у Жореса Алферова была мечта - создать объединенную Академию наук, куда вошли бы яркие ученые России, Беларуси, Украины и других бывших союзных республик.

- Нас многое связывало, - заключает Владимир Улас. - В первую очередь - малая родина, городок Чашники. Для меня там все родное - луга, поля, речка Улла. Мне и года не было, когда мои родители приехали туда. А у Жореса Ивановича в Чашниках жили дед и бабушка по отцовской линии, там их могилы, и он каждый год туда ездил - помогал школам, выступал перед ребятами. Язык белорусский знал, любил читать Кондрата Крапиву, вирши Якуба Коласа, а когда приезжал в Минск, обязательно шел в театр…

Это и другие воспоминания увидят свет в книге "Жорес Алферов", которая готовится санкт-петербургским издательством "Людовик" в известной серии "Портрет интеллекта".

Досье "СОЮЗа"

Проводники и диэлектрики

Соединять науку с производством - это тоже наука, и не всегда прикладная. Такой вывод родился не сам по себе, а пришел из нашего общения с Жоресом Алферовым.

Его выделяло особое умение работать широко, с большим охватом, в кооперации с коллегами из многих стран - как в бывших советских республиках, так и в Европе, США. Он легко устанавливал контакты и трепетно их поддерживал. И это тоже дар.

Еще в советский период, когда я был председателем ГКНТ - Государственного комитета СССР по науке и технике, Жорес Алферов стремился сделать что-то очень существенное для страны. Мы тогда развернули большие работы в Беларуси, где он родился. Там сохранялась довольно сильная база микроэлектроники, и я видел, как много и с какой любовью он помогал землякам развивать перспективное направление.

Рано или поздно каждому из нас приходится идти на компромиссы. А людям публичным - принимать решения, которые для одних непонятны, другим откровенно не нравятся. Так сложилось, что за все время нашего знакомства с Жоресом Алферовым я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда бы не понимал, что он делает и почему поступает так, а не иначе.

Николай Лавёров, академик (1930-2016)

Верещака и бабка по-алферовски

Есть много способов, как готовить драники. Мой сын, когда был маленьким, любил на завтрак драники тонкие и поджаристые - вы их готовите и тут же уплетаете. А можно сделать потолще и не такими поджаристыми, а потом тушить вместе с луком и салом.

Из тертой сырой картошки есть и другие блюда, например, картофельная бабка. Не ели? Моя жена не любит, когда я эту бабку готовлю, считает, тяжелая пища. А есть еще одно замечательное белорусское блюдо, у нас дома его называли верещака. Маму учил готовить блины с верещакой белорусский поэт Янка Купала - она в детстве несколько месяцев жила у них в семье. Берете свиные ребрышки, домашнюю колбасу в кишочках, с чесноком, лук и, когда это все на сале поджарили, готовите мучную подливку, а дальше - в духовку на очень маленький огонь. Тем временем жарите блины, большие и тонкие. Это всегда делается на Рождество или Новый год, когда закололи поросенка. За столом подливу с колбаской и свининой кладешь на блин, сворачиваешь - и в рот...

Папа с мамой уехали из Беларуси, когда мне было всего полгода, а потом пятнадцать лет мы колесили по России. До середины тридцать пятого года было не до верещаки и драников - карточная система. Мы жили под Архангельском, где сегодня космодром Плесецк, там был большой лесозавод, и основное блюдо тогда - поджаренная на воде картошка…

Жорес Алферов - блогеру Дмитрию Грозному