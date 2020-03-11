"Аэрофлот" с 13 марта сократит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию

"Аэрофлот" временно приостанавливает полеты в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии. Об этом говорится в официальном сообщении перевозчика.

С 13 марта по 30 апреля будут временно приостановлены полеты "Аэрофлота" из Москвы в Аликанте, Валенсию, Малагу, в Пальму-де-Майорка и обратно. На Тенерифе в это время продолжат летать чартеры. Это связано с большим числом отдыхающих там российских граждан, которых нужно доставлять домой. Пояснили в компании.

По французскому направлению ограничения затронут рейсы в Марсель, Лион и Ниццу. В списке городов Германии, куда "Аэрофлот" временно прекратит полеты, Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. В Италии - Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья.

С 13 марта по 30 апреля будут временно приостановлены полеты "дочки" "Аэрофлота" - авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга и обратно в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург. Самолеты перевозчика также не будут выполнять рейсы в эти города из Москвы.

Пассажиры с билетами на отмененные рейсы с датами вылета с 13 марта по 30 апреля 2020 года (включительно) без штрафных санкций могут оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет. Допускается однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания. Также "Аэрофлот" разрешает изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов).

Для переоформления билетов пассажиры могут обращаться на специально выделенную горячую линию: +7(495) 784-72-42, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), или в офисы собственных продаж авиакомпании.