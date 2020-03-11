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11.03.2020 13:28
Рубрика: Экономика

Туроператоры досрочно вывозят туристов из Италии

Текст: Евгений Гайва
Ряд российских туроператоров начали с 11 марта досрочно вывозить российских туристов из Италии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такие меры предпринимаются в связи с введенным в Италии карантином и связанными с ним ограничениям, отмечают в АТОР. Действие введенных ранее в отдельных северных регионах ограничений с 10 марта было распространено на всю страну и будут действовать, как минимум, до 3 апреля. Иностранным туристам разрешается беспрепятственно выехать к месту их постоянного проживания.

По данным крупнейших туркомпаний, на которые ссылаются в АТОР, на момент распространения эпидемии в Италии там могло находиться около 7 тысяч российских туристов. Сейчас большинство из них уже закончили отдых и вернулись в Россию. Оставаться в Италии может менее тысячи российских организованных туристов.

Фото: REUTERS
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При этом, как отмечают в АТОР, одна из основных проблем при организации досрочного вывоза туристов - это сокращение авиарейсов в Италию. Ранее о сокращении и приостановке рейсов в Италию объявили авиакомпании "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Utair.

Ранее туроператоры по рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма прекратили продажу туров в Италию. Туристам, пожелавшим аннулировать уже купленные туры в Италию, деньги возвращаются в полном объеме. При этом АТОР обратился в Минтранс с просьбой оказать содействие в возврате авиакомпаниями средств, перечисленных туроператорами по отмененным турам.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в Китае в декабре прошлого года. Инфекция распространилась на другие страны. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразилось более 118 тысяч человек, из них 4290 скончались. Случаи заражения обнаружены в 114 странах мира. В Италии зафиксировано 10 149 случаев заражения коронавирусом.

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