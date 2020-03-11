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11.03.2020 11:37
Рубрика: Общество

Назван эффективный способ профилактики коронавируса

Текст: Сергей Бабкин

Эффективным средством профилактики коронавируса в условиях крупного города могут стать латексные перчатки. Об этом агентству "Москва" заявила директор института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева.

Фото: EPA-EFE/TINO ROMANO
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Способ особенно эффективен в людных местах. "Заболевший человек может схватиться за дверную ручку, - рассуждает собеседник агентства. - Если мы сделаем то же самое и потом почешем нос или потрем глаза - вирус попадает в наш организм". В связи с этим Ирина Макеева рекомендует надевать в общественных местах латексные перчатки. Благодаря им человек будет концентрироваться на собственных руках, кроме того, снизится желание прикасаться к лицу.

Отметим, что в перчатках и масках, как уже писала "РГ", в Москве работают многие сотрудники рынков и аэропортов.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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