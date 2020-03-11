Назван эффективный способ профилактики коронавируса

Эффективным средством профилактики коронавируса в условиях крупного города могут стать латексные перчатки. Об этом агентству "Москва" заявила директор института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева.

Способ особенно эффективен в людных местах. "Заболевший человек может схватиться за дверную ручку, - рассуждает собеседник агентства. - Если мы сделаем то же самое и потом почешем нос или потрем глаза - вирус попадает в наш организм". В связи с этим Ирина Макеева рекомендует надевать в общественных местах латексные перчатки. Благодаря им человек будет концентрироваться на собственных руках, кроме того, снизится желание прикасаться к лицу.

Отметим, что в перчатках и масках, как уже писала "РГ", в Москве работают многие сотрудники рынков и аэропортов.