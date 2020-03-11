АКРА предупредила о повышенной вероятности финансового кризиса

Индекс финансового стресса рейтингового агентства АКРА для России преодолел критическую отметку, которая может означать повышенную вероятность начала финансового кризиса.

В ответ на падение нефтяных цен и последовавшее за ним во вторник ослабление рубля и снижение котировок на фондовом рынке индекс ACRA FSI вырос на 2 пункта и достиг отметки 3,1 пункта. С 2006 года столь резкие колебания индекса происходили лишь 12 раз - в кризисных 2008, 2009 и 2014 годах.

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса. Так, в начале 2016 года индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало, отмечает АКРА.

Несмотря на множественные опасения, рубль в первую сессию после выходных сумел стабилизироваться и провел низковолатильную сессию. Большую часть торгового дня пара USD/RUB провела в узком диапазоне 71-72 рубля, а пара EUR/RUB - в диапазоне 80-81. Стабильную динамику курса рубля обеспечили оперативные меры Банка России и Минфина (упреждающая продажа валюты, предоставление дополнительной ликвидности банкам и пр.). В отличие от кризисов 2008 и 2014 годов, они были введены своевременно и поддержали настроения инвесторов, отмечают аналитики Росбанка. Кроме того, отступление цен на нефть от исторических минимумов снизили градус настроений.

Открытие торгов в среду на Московской бирже прошло спокойно: индекс МосБиржи растет на 0,4%, индекс РТС прибавляет 1,15%, курс доллара незначительно снижается.