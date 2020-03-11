Торги на Московской бирже открылись ростом

Так, рублевый индекс МосБиржи поднялся примерно на 1,5% к уровню закрытия вторника (до 2533 пунктов), валютный индекс РТС увеличился более чем на 2% (до 1118 пунктов).

По итогам торгов 10 марта индекс МосБиржи упал на 8,11% (до 2499 пунктов), а РТС упал на 13,02% (до 1094 пунктов).

В прошедшие выходные после разрыва сделки ОПЕК+ цены на нефть обвалились более чем на треть, почти до 30 долларов за баррель марки Brent. Это спровоцировало падение индексов на всех мировых биржах. Во вторник первые после праздников торги на Московской бирже открылись серьезным снижением российских фондовых индексов и курса рубля, позднее им удалось немного "отскочить".

Корень кризиса на рынках по-прежнему находится в области эпидемии коронавируса, именно связанные с ним процессы снижают спрос на нефть, угрожая ценам дальнейшим падением, говорит аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков. При этом ожидаемая дивидендная доходность многих бумаг находится на чрезвычайно привлекательных уровнях, а фундаментально российские компании сейчас можно смело назвать одними из самых недооцененных в мире, считает он.