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Apple запретили проводить презентацию нового iPhone

Текст:   Иван Черноусов
11.03.2020,  
11:08
Согласно распоряжению администрации округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple, все мероприятия численностью более 1000 человек запрещены с 11 марта по 1 апреля.
Фото: May James/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: May James/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: May James/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Это означает, что весенняя презентация Apple, которая должна была пройти в конце марта, скорее всего будет отменена.

Apple перешла на дистанционный режим работы из-за коронавируса

Напомним, что на ней должны были показать новый iPad Pro, iPhone 9 и другие устройства. Кроме того, ситуация с коронавирусом привела к проблемам с поставками комплектующих.

Вполне возможно, что "яблочная" компания проведет анонс в онлайн-формате.

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