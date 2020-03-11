Apple запретили проводить презентацию нового iPhone

Согласно распоряжению администрации округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple, все мероприятия численностью более 1000 человек запрещены с 11 марта по 1 апреля.

Это означает, что весенняя презентация Apple, которая должна была пройти в конце марта, скорее всего будет отменена.

Напомним, что на ней должны были показать новый iPad Pro, iPhone 9 и другие устройства. Кроме того, ситуация с коронавирусом привела к проблемам с поставками комплектующих.

Вполне возможно, что "яблочная" компания проведет анонс в онлайн-формате.