Авиакомпания "Победа" отменила полеты в Израиль

Серьезной потерей для нашей экономики станет сокращение турпотока из КНР: только за первое полугодие 2019 года из 4,9 млрд долларов, потраченных иностранцами в России, на китайцев пришлось почти 20%. Фото: EPA

Лоукостер "Победа", входящий в Группу "Аэрофлот", приостанавливает полеты из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну из-за ситуации с распространением коронавируса, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль, - заявил генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков отметил. - Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой".

Авиакомпания сообщает, что все пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат денег.