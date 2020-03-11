В России начнут автоматически оформлять маткапитал

Пенсионный фонд начнет автоматически оформлять материнский капитал родителям зарегистрированных в ЗАГСе малышей после 15 апреля, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

"Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия. Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Такую задачу - максимально упростить процедуры получения материнского капитала - ставил перед нами президент", - заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

После рождения ребенка в Пенсионный фонд будут поступать информация из Единого реестра записей актов гражданского состояния, в которой уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата на материнский капитал. Если таких ограничений нет, то сертификат будет оформлен и информация о нем - направлена владельцу сертификата.

Если мать зарегистрирована на портале gosuslugi.ru, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале госуслуг.

Помимо этого, для отдельных случаев, когда информации о рождении ребенка нет в Едином реестре записей актов гражданского состояния, или у родителя нет регистрации на портале госуслуг, останется возможность подать личное заявление через портал госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ. И в этих случаях сроки оформления сертификата на материнский капитал будут сокращены с 15 до 5 рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного центра Пенсионного фонда.