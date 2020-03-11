Банк Англии неожиданно снизил базовую ставку

Новости

В центре Великого Новгорода нашли уникальную печать Василия Темного 11:45
Назван эффективный способ профилактики коронавируса 11:37
Власти КНР разрешили некоторым предприятиям в Ухане возобновить работу 11:35
АКРА предупредила о повышенной вероятности финансового кризиса 11:32
Старейшее военное судно "Коммуна" проведет учения в Черном море 11:31
Экспорт алюминия за год сократился на 40 процентов 11:22
В Башкирии рядом с деревней застрелили огромного волка 11:19
Украинцы и белорусы смогут не сдавать экзамен по русскому языку 11:09
Рассекречены характеристики премиум-кроссовера Chery для России 11:03
В Уфе чиновников накажут за снег и гололед во дворах 11:02
Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране 11:01
Российский мультсериал "Маша и Медведь" покажут на китайском ТВ 10:59
Saudi Aramco нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки 10:57
Появилось видео крушения пакистанского F-16 на репетиции парада 10:57
Вин Дизель рассекретил появление Стражей Галактики в четвертом "Торе" 10:51
В Крыму начались обыски у возможных участников "Хизб ут-Тахрир" 10:46
Госпитализирован рэпер Моргештерн 10:46
Пакистанский военный истребитель разбился над Исламабадом 10:44
Мишустин назвал Беларусь стратегическим партнером России 10:27
Умер продюсер Оззи Осборна и Scorpions Кит Олсен 10:27
У Союзного государства появилась своя радиостанция 10:21
В Хабаровском крае открыли "горячую линию" по коронавирусу 10:21
Новых случаев коронавируса в России не выявлено 10:15
Полиция Кузбасса нашла похищенного в Новосибирской области ребенка 10:15
Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 11:02
Рубрика: В мире

Банк Англии неожиданно снизил базовую ставку

Текст: Роман Маркелов
Банк Англии в среду неожиданно снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта - до 0,25%. Свое решение регулятор связал с угрозой распространения коронавируса для экономической динамики. Ранее аналогичный шаг предприняла Федеральная резервная система (ФРС) США.
Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER
Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER

"Роль Банка Англии заключается в том, чтобы помочь британским предприятиям и домашним хозяйствам справиться с последствиями экономического шока из-за коронавируса, который может оказаться резким и масштабным, но должен быть временным", - говорится в заявлении Банка Англии. После распространения вируса цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность гособлигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспективами роста в мире и Великобритании. Показатели неопределенности финансового рынка достигли экстремальных уровней, подчеркивает регулятор.

Фото: EPA-EFE/ANDREA FASANI
Трамп пообещал налоговые льготы на фоне вспышки коронавируса

Хотя масштабы экономического шока от коронавируса весьма неопределенны, экономическая активность в Соединенном Королевстве в ближайшие месяцы, вероятно, существенно снизится, предполагает Банк Англии. "Временные, но существенные сбои в цепочках поставок и более слабая деятельность могут поставить под угрозу денежные потоки и повысить спрос на краткосрочные кредиты со стороны домохозяйств и на оборотный капитал со стороны компаний. Такие проблемы, вероятно, будут наиболее острыми для малых предприятий. Этот экономический шок повлияет как на спрос, так и на предложение в экономике", - указывается в заявлении.

Поэтому на экстренном заседании Банк Англии решил снизить базовую ставку до 0,25% (плановое заседание должно пройти 26 марта). Кроме того, регулятор ввел новую схему срочного финансирования с дополнительными стимулами для малых и средних предприятий, финансируемую за счет выдачи резервов регулятора. Также сохранен объем покупок государственных облигаций Великобритании, финансируемых за счет выпуска резервов Банка Англии, на уровне 435 млрд фунтов стерлингов (это британская программа "количественного смягчения" - способ увеличения ликвидности банков через низкие процентные ставки и скупку активов у банков регулятором).

Снижение ставки поможет поддержать доверие бизнеса и потребителей в сложное время, укрепить денежные потоки предприятий и домашних хозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансов, уверены в Банке Англии.

3 марта на экстренном заседании снизила из-за распространения коронавируса базовую процентную ставку и ФРС США. Диапазон ставки упал также на 0,5 процентного пункта - с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Регулятор подчеркнул, что продолжит отслеживать экономические риски, связанные с коронавирусом, и фактически намекнул, что может продолжить смягчение монетарной политики, если того потребуют обстоятельства. Плановое заседание ФРС по ставке должно пройти 17-18 марта.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин оценил на тройку российско-американские отношения
Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов
Новых случаев коронавируса в России не выявлено
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах