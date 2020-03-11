Банк Англии неожиданно снизил базовую ставку

Банк Англии в среду неожиданно снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта - до 0,25%. Свое решение регулятор связал с угрозой распространения коронавируса для экономической динамики. Ранее аналогичный шаг предприняла Федеральная резервная система (ФРС) США.

"Роль Банка Англии заключается в том, чтобы помочь британским предприятиям и домашним хозяйствам справиться с последствиями экономического шока из-за коронавируса, который может оказаться резким и масштабным, но должен быть временным", - говорится в заявлении Банка Англии. После распространения вируса цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность гособлигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспективами роста в мире и Великобритании. Показатели неопределенности финансового рынка достигли экстремальных уровней, подчеркивает регулятор.

Хотя масштабы экономического шока от коронавируса весьма неопределенны, экономическая активность в Соединенном Королевстве в ближайшие месяцы, вероятно, существенно снизится, предполагает Банк Англии. "Временные, но существенные сбои в цепочках поставок и более слабая деятельность могут поставить под угрозу денежные потоки и повысить спрос на краткосрочные кредиты со стороны домохозяйств и на оборотный капитал со стороны компаний. Такие проблемы, вероятно, будут наиболее острыми для малых предприятий. Этот экономический шок повлияет как на спрос, так и на предложение в экономике", - указывается в заявлении.

Поэтому на экстренном заседании Банк Англии решил снизить базовую ставку до 0,25% (плановое заседание должно пройти 26 марта). Кроме того, регулятор ввел новую схему срочного финансирования с дополнительными стимулами для малых и средних предприятий, финансируемую за счет выдачи резервов регулятора. Также сохранен объем покупок государственных облигаций Великобритании, финансируемых за счет выпуска резервов Банка Англии, на уровне 435 млрд фунтов стерлингов (это британская программа "количественного смягчения" - способ увеличения ликвидности банков через низкие процентные ставки и скупку активов у банков регулятором).

Снижение ставки поможет поддержать доверие бизнеса и потребителей в сложное время, укрепить денежные потоки предприятий и домашних хозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансов, уверены в Банке Англии.

3 марта на экстренном заседании снизила из-за распространения коронавируса базовую процентную ставку и ФРС США. Диапазон ставки упал также на 0,5 процентного пункта - с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Регулятор подчеркнул, что продолжит отслеживать экономические риски, связанные с коронавирусом, и фактически намекнул, что может продолжить смягчение монетарной политики, если того потребуют обстоятельства. Плановое заседание ФРС по ставке должно пройти 17-18 марта.