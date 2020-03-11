Белорусский студент стал призером работ в жанре массмедиа

Доказать свою творческую конкурентоспособность среди коллег из 32 вузов Союзного государства и стран Содружества удалось и студенту факультета журналистики белорусского университета (БГУ) Александру Добранову. Он стал серебряным призером международного конкурса научных с работой "Метанарратив современной рекламы", информирует 11 марта БЕЛТА.

Пересказывать содержание творческого поиска молодого исследователя - занятие неблагодарное. Важнее отметить, что он признан одним из лучших и уже в ближайшее время будет опубликован в ежегодном сборнике научных работ, индексируемом в базе данных Российского индекса научного цитирования. А руководителем студента четвертого курса выступила завкафедрой технологий коммуникации БГУ Ирина Сидорская.

Научные доклады белорусских студентов получили высокую экспертную оценку во время XIX Международной конференции "Медиа в современном мире. Молодые исследователи" в Санкт-Петербурге, уточняет агентство. Магистрант Надежда Точицкая, например, награждена дипломом за лучший доклад в секции "Массмедиа и культура: опыт взаимодействия". Свою работу она посвятила вопросам интерпретации спектакля в арт-журналистике и литературно-художественной критике. А реферат Ксении Гончарик "Социальная реклама как фактор развития гражданского общества" отметили специальным призом в секции "Новейшие технологии в бизнес-PR".

А всего более трехсот докладов молодых ученых и студентов были рассмотрены во время конференции, в кулуарах которой работали 17 секций в области журналистики, рекламы и PR. Организатором форума выступила Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает агентство, уточняя, что "Медиа в современном мире. Молодые исследователи" - одна из крупнейших конференций молодых исследователей и практиков журналистики, рекламы и PR в России.

Остается добавить, что она проводится при участии факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, кафедры журналистики Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого и Центра научной коммуникации Университета ИТМО.