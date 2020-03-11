Более миллиарда долларов пожертвований собрано в Китае на борьбу с COVID-19

В Китае члены Компартии внесли около 7,68 миллиарда юаней (более 1,1 миллиарда долларов США) в качестве добровольных пожертвований для финансирования мер по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

К общенациональной акции присоединились 74,3 миллиона человек. При этом ожидается, что число участников продолжит увеличиваться, пишет ТАСС. На сегодняшний день в Китае расходы государственного бюджета на борьбу с коронавирусом уже превысили 110 миллиардов юаней (почти 16 миллиардов долларов США).

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря прошлого года в городе Ухань (провинция Хубэй). В Китае заболели 80,9 тысячи человек, скончались 3140. По данным медиков из КНР, к главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса относятся те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови. Усугубляют положение также высокое кровяное давление, диабет и длительное применение неинвазивной вентиляции легких.